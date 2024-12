Quotidiano.net - Agguato nel cuore di New York. Ucciso l’ad del colosso assicurativo

Un’esecuzione alle primi luci dell’alba. Poco prima delle 7 del mattino, neldi Manhattan davanti all’Hotel Hilton, un uomo con un passamontagna, con uno zaino sulle spalle e il cappuccio in testa, spara alle spalle a un altro uomo che crolla a terra. Continua a scaricargli addosso il caricatore, anche se l’arma munita di silenziatore per un attimo si inceppa. Poi il killer si allontana a piedi tra la folla, raggiunge un parcheggio di City Byke e ne usa una per attraversare Central Park. Sembra un omicidio premeditato e studiato, opera di un sicario professionista. Un bersaglio preciso e impossibile da mancare a pochi centimetri di distanza. A crollare a terra è Brian Thompson, 50 annidi una delle più grandi società di assicurazioni mediche americane la UnitedHealthcare. Veniva dal Minnesota e si stava recando a un grande raduno di investitori del gruppo, che sarebbe iniziato pochi minuti dopo.