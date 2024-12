Lanazione.it - Affitti brevi ai turisti: "Facciamo il check-in anche nei negozi"

di Francesco Ingardia "Keybox sgradite? Meglio il-in negli esercizi di vicinato". Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Salone de’ Dugento Alessandro Draghi lancia il sasso. E l’assessore al Turismo Jacopo Vicini non toglie la mano: "Sono disponibile a valutare l’ipotesi ma.". Non è ancora spirato il vento di reazioni alla circolare romana del dipartimento di pubblica sicurezza in seno al Viminale, licenziata dal capo della polizia Vittorio Pisani lo scorso 18 novembre, che sancisce l’illiceità del self-in nelle locazioniche. Una pratica, fronte sicurezza, in contrasto con il quadro normativo vigente, e cioè l’articolo 109 del Tulps, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Un gancio finissimo per Palazzo Vecchio che sta portando avanti una partita sul doppio binario: la modifica del Regolamento Unesco, fronte decoro, per vietare le scatolette affisse in ogni dove all’interno del perimetro del centro storico e ora, fronte sicurezza, il vaglio della fattibilità per la modifica del regolamento di polizia urbana per estendere all’intera città il divieto.