A Roma il Natale ha il sapore unico del Panettone Strudel

Cosa succede quando il dolce più iconico delincontra i sapori avvolgenti dello? Nasce ildella Pasticceria Sabotino, una delizia unica che promette di stupire i palati più esigenti.Preparato con l’impasto classico dele arricchito da mela candita, cannella, pinoli italiani e uvetta, questo capolavoro artigianale a lievitazione naturale richiede tre giorni di lavorazione per sprigionare tutta la sua bontà. Senza conservanti e realizzato con ingredienti di altissima qualità, porta in tavola il calore e i profumi della tradizione, perfetto per chi cerca un regalo originale o una coccola speciale per le feste.Disponibile nel formato da 1 Kg (prezzo 45 euro), ilti aspetta alla Pasticceria Sabotino: lasciati conquistare dal suo gusto straordinario!Ma le sorprese non finiscono qui: Sabotino propone anche altre delizie natalizie.