A Natale regaliamoci Formazione e Cultura per il nostro futuro | il parere di Adelia Lucattini

ROMA – La povertà educativa rappresenta una delle sfide più gravi deltempo, ma, purtroppo, spesso rimane un po’ nell’ombra. Questa sfida, complessa e di natura multifattoriale, affonda le sue radici non solo nella fragilità economica, ma anche in altri fattori che limitano purtroppo, l’accesso all’istruzione. Da qui le riflessioni sull’importanza di fare comprendere che la che la privazione per i bambini delle opportunità educative fondamentali, compromette le loro potenzialità e limita le loro prospettive. Altrettanto, importante è la sfida dell’istruzione e dellacontinua per ragazzi e ragazze.L’urgenza di affrontare la lotta alla povertà educativa è stata riconosciuta anche a livello globale. Nell’Agenda 2030, la comunità internazionale ha stabilito l’ambizioso obiettivo di “garantire un’istruzione di qualità, inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti”.