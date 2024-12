Zonawrestling.net - WWE: Triple H annuncia novità, più celebrità in arrivo grazie all’accordo con Netflix

Il passaggio della WWE aè visto come un cambiamento epocale per la compagnia, e i fan possono aspettarsi numerosenel 2025. Questo include anche un maggiore coinvolgimento dellenei programmi WWE, come confermato daH. Durante un’intervista con Deadline,H ha parlato dellecon cui la WWE ha collaborato negli ultimi anni, come Bad Bunny, Jelly Roll e altri ancora. Il “Cerebral Assassin” ha confermato che ci sarà un maggiore coinvolgimento dia Raw, il che potrebbe rappresentare una grande opportunità per alcune di queste star, che hanno espresso interesse per il wrestling, di prendere parte agli show.Il passaggio della WWE a, ambizioni e una nuova era di spettacoloH ha inoltre condiviso che Jelly Roll è ancora molto entusiasta riguardo al wrestling.