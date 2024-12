Lanazione.it - Una Lucchese in grande emergenza

Leggi su Lanazione.it

Due avversari complicati per la, prima del giro di boa: lunedì sera l’Arezzo che nel posticipo non è andato oltre il pari contro l’Entella in dieci uomini per oltre un tempo, ma che rimane saldamente dentro i play-off e poi domenica 15 a Sassari contro quella Torres che, pur essendo in un periodo negativo, è pur sempre formazione di livello. L’obiettivo dei rossoneri è quello di chiudere il girone di andata, contraddistinto da troppe sconfitte e da troppi gol subìti, almeno a 20 punti, in modo da poterli eventualmente raddoppiare nel "ritorno" e sperare che a quota 40 ci sia la salvezza diretta. Ma questi sono discorsi fatti e rifatti cento volte. Ora è arrivato il tempo di dare una svolta decisa e convinta al campionato, nella speranza che la società abbia le risorse giuste per potenziare l’organico sull’ormai imminente mercato di gennaio.