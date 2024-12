Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-12-2024 ore 09:00

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità possibili difficoltà di transito fino al 9 dicembre su via della Pisana è chiusa tra via Monte stallonara in via di Malagrotta nelle due direzioni fino al 20 dicembre invece andranno avanti i lavori di pittura in Piazza Ragusa stessa cosa in Piazza San Giovanni ma fino al 5 dicembre inevitabili le ripercussioni per ilsulla linea C della metro per i lavori di prolungamento al Colosseo le ultime corse della Sera partono alle 20:30 da pantano e alle 21 da San Giovanni Poi scendono in strada le linee bus nel piano trasporti speciale per Natale Room del sabato prossimo 7 dicembre fino al 6 gennaio sono previste in navette gratuite per il centro storico potenziamento delle linee bus e metro oltre gli orari della ZTL e sconti per i parcheggi dei tagli di queste ed altre notizie sul sito