Spicco il Volo Alaia | La diversità è negli occhi di chi guarda nella direzione sbagliata

Vivianaè al fondatrice diil, associazione impegnatatutela dei diritti dei bambini autistici che ha creato il primo centro di terapia del gioco in Campania«Con l’associazione vogliamo creare e promuovere attività e laboratori per incrementare le abilità socio relazionali e comunicative dei bambini con lo spettro autistico. Nessuno deve restare indietro, a tutti deve essere concessa la possibilità di vivere la vita in tutti i suoi colori».Queste le parole della dottoressa Vivianache ha fondato l’associazione “il” dopo aver ricevuto la diagnosi di suo figlio Cristian e per sostenere bambini e famigliericerca delle strade e delle strategie migliori per affrontare l’autismo.«Laè solodi chi– afferma–si stima che in Italia un bambino su 77 presenti un disturbo dello spettro autistico e che i maschi siano colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine (dati Osservatorio Nazionale Autismo – Istituto Superiore di Sanità).