Sinner prende tempo Alcaraz accorcia | è già tutto deciso

Mentreha già dato l’annuncio ufficiale,tace in merito a.Jannikè stato chiaro. Giusto ildi alzare al cielo l’insalatiera in palio alla Coppa Davis, la seconda nel giro di un anno, che già aveva messo le mani avanti circa la sua partecipazione all’edizione 2025 della competizione a squadre.: è già(LaPresse) – Ilveggente.itNon che faccia il prezioso, intendiamoci, non sarebbe nel suo stile. Solo che, dopo averne conquistate due di fila, ci sta sia che voglia lasciare spazio ad altri aspiranti campioni del mondo e sia, perché no, che voglia anticipare le vacanze. Partecipare alle Finals della Davis significa allungare la stagione di un’altra settimana e sottrarreo alle vacanze o alla off-season. Da qui, dunque, la decisione, ancora comunque da ponderare, dirsi una pausa dalla Nazionale azzurra.