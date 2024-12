Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Il Napoli deve lottare per lo Scudetto senza trascurare la Coppa Italia. Dorval bel giocatore

Rossi, Nista, De Maggio, Corbo, Maffei, Causio, Garlaschelli, Improta, Mendil, e Rullo soni intervenuti a, trasmissione in onda sulle frequenze di a Kiss Kiss, per parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Delio Rossi, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kissnel corso di:“Quando si fa turn over solitamente si tengono quei 3/4 giocatori che rappresentano la spina dorsale della squadra ma non sarei sorpreso se cambiasse tutti. Poi dipende che valore si da alla. Io gli darei un valore importante in una stagione dove non hai altri obiettivi se non il campionato. Ilha una rosa importante e domani si avrà la possibilità di capire come stanno quei giocatori che hanno avuto meno spazio.