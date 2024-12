Quanto vale vincere la Coppa Italia? Svelato il montepremi

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Lasta entrando nella fase calda, con le big del nostro campionato che sono entrate in scena, con l’obiettivo di arrivare alla finale di Roma il 14 maggio 2025. Da anni la competizione viene criticata per via del suo format che tende a “favorire” i top club della Serie A, ma rimane un obiettivo importante per i club, sia dal punto di vista del prestigio che dal punto di vista economico. Ecco ildelladi questa stagione.: meno di 7 milioni a chi vinceSecondoappreso da Calcio e Finanza, ilper lanazionalena di questa stagione è leggermente più basso rispetto a quello della stagione precedente. Se l’anno scorso, con la vittoria della, la Juventus ha incassato circa 7,6 milioni di euro, senza contare gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti.