’Pole Pole’ protagonista è la natura

Domenica alle 17 al Centro congressi SGR di Rimini verrà proiettato il docufilmdi Thomas Torelli, un invito a riconnettersi con lae a celebrare la sacralità degli alberi. L’iniziativa si ispira alla tradizione thailandese in cui gli alberi, simboli di purezza e spiritualità, vengono avvolti in drappi arancioni. Questa cerimonia diventa una preghiera vivente, un gesto simbolico per onorare e preservare il ritmo della, le nostre radici, il rispetto dei tempi e dei ciclili nella nostra esistenza. Il documentario di Thomas Torelli, regista noto per il suo impegno nella divulgazione di tematiche etiche e spirituali, è un viaggio intimo e contemplativo girato tra l’Italia, il Laos, la Thailandia e Bali, seguendo le principali tappe della vita e degli insegnamenti di Lucia Giovannini, icona del benessere personale e dello sviluppo spirituale.