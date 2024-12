Orizzonti opportunità di riscatto per giovani detenuti Mediobanca sostiene il progetto della Fondazione Francesca Rava

Leggi su Ildenaro.it

“Il Grupporinnova il proprio impegno per l’inclusione sociale die detenute sostenendo ildi respiro nazionale “” in collaborazione con– Nph Italia Ets”. Lo comunica l’Istituto spiegando che “nasce nell’ambito di “Palla al Centro”, ungià attuato in Lombardia e che si estenderà nei 17 Istituti penali per i minorenni presenti sul territorio nazionale, grazie al Protocollo di Intesa concluso dallacon il Dipartimento di Giustizia minorile e di Comunità nel gennaio 2024?.Lo scopo del” è offrire ai, fra i 14 e i 25 anni, negli Istituti penali di Milano, Pontremoli, Roma, Napoli, Bari e Catanzaro, un’concreta di ripartenza, di inclusione eattraverso il loro coinvolgimento diretto in attività manuali e formative al fianco dei dipendenti volontari del Gruppo, delle educatricie di figure professionali specializzate nelle diverse discipline.