Calciomercato.it - Natale senza panettone e… panchina: gli allenatori di Serie A a rischio esonero

Leggi su Calciomercato.it

La fine di questo 2024 si avvicina ad ampie falcate e alcuni club diA potrebbero dover fare valutazioni importanti. Ecco gliSarà un finale di annata ricco di impegni per laA che non si ferma e giocherà anche a cavallo delle festività natalizie, con dicembre avviato iniziano inevitabilmente a catalizzare l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.: glidiA che potrebbero non mangiare il– Calciomercato.itIl clima di gioia e festività che porta con se il, ed in generale il periodo finale dell’anno, rischia però di diventare indigesto per alcunidel massimo campionato italiano. Non mancano infatti i tecnici per i quali può scattare un campanello d’allarme importante qualora non dovessero arrivare risultati e prestazioni di un certo tipo.