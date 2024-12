Lanazione.it - Natale in Toscana: cosa fare nel fine settimana dell’Immacolata

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 4 dicembre 2024 - Si accende iline sono tanti gli appuntamenti del. Firenze A Firenze si parte il 7 dicembre con videomapping e proiezioni sui monumenti, mentre le classiche accensioni degli alberi disono fissate per domenica 8 (17,30 Cortile di Michelozzo, Palazzo Vecchio; 18 Piazza del Duomo; 18,30 Piazza della Repubblica; 19,30 Piazzale Michelangelo). Per unall’insegna dell’artigianato locale e solidale, nel weekend del 7 e 8 dicembre la Fierucola- la storica mostra mercato organizzata dall’associazione La Fierucola - riempirà Piazza SS. Annunziata di sapori, tradizioni e creatività, con un focus sull’artigianato locale e sulla sostenibilità ambientale (dalle 9 alle 19). Artefacendo, ARTour e ARTour del gusto – Il 7 e l’8 dicembre in piazza dei Ciompi Artefacendomostra mercato di artigianato artistico locale con dimostrazioni dal vivo; dal 13 al 15 dicembre in piazza Strozzi ARTour con l’artigianato artistico e tradizionale toscano, seguito dal 20 al 23 dicembre dai prodotti enogastronomici artigiani di ARTour del Gusto (acquistando in entrambi gli ARTour, sconto per l’ingresso a Palazzo Strozzi).