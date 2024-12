Napolipiu.com - Napoli, Alvino: “Vi spiego il nervosismo di Conte in conferenza stampa”

Il giornalista analizza il comportamento del tecnico dopo ladi Coppa Italia e rivela i motivi del.Il tecnico delAntonioha mostrato segni didurante lapre-partita di martedì 3 dicembre, dichiarando: “Era meglio se non facevo questa”.A spiegare il momento particolare dell’allenatore pugliese è intervenuto il giornalista Carlo, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha analizzato la situazione: “Capita che un allenatore, un professionista possa essere nervoso. Siamo tutti esseri umani, soggetti anche a determinati sbalzi di umore”.Il noto cronista ha poi svelato i motivi di questo atteggiamento: “Antonioè un personaggio schietto, sincero, non nasconde mai il proprio stato d’animo. Se è nervoso non lo maschera.