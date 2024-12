Mottola | ecco chi sono i pentiti del piano verde

Leggi su Liberoquotidiano.it

deldivisi in due categorie. Cii rumorosi, come quello di Carlo Calenda, che oggi rivendica di aver sempre sostenuto che «l'Europa ha sbagliato a fare una normativa ambientale assurda, lo dicemmo all'epoca». Peccato che «all'epoca», per esempio quando a Strasburgo si è votato il bando alle auto con motori termici (8 giugno del 2022), Calenda fosse europarlamentare e facesse parte di Renew, ovvero uno dei gruppi parlamentari che più ha lavorato all'eco-riforma. Aveva votato contro? Alla fine no, si era limitato alle invettive e si era astenuto. In seguito si era pure scagliato contro Matteo Salvini che contestava la «follia» dell'Europa. Cipoi ipiù sofisticati. Un po' come Maurizio Landini, che ancora ieri non riusciva a pronunciare il nome di John Elkann negli interventi sulla crisi Stellantis.