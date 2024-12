Milano-Vallefoglia oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024 2025 volley

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per, partita valevole per l’undicesima giornata di andata diA1di. Le ragazze di Stefano Lavarini vogliono conquistare il decimo successo stagionale in campionato per difendere il secondo posto in classifica. Dall’altra parte della rete c’è la squadra di coach Pistola, che va a caccia di una grande prestazione per riscattare la sconfitta interna rimediata contro Pinerolo e rimanere nella top-8 che vale la qualificazione alla Coppa Italia. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.30 di mercoledì 4 dicembre all’Opiquad Arena di Monza. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Numia Veroe Megabox Ondulati del Saviodella massimadel campionato italiano.