Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Alba Berlino 0-0, Eurolega basket in DIRETTA: si parte!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-8 2/2 Wetzell.Shengelia cerca di stoppare Wetzell, trova però anche la mano: liberi.4-6 Primi due, e di gran classe, di Procida.4-4 Arriva la schiacciata di Zizic servito benissimo da Pajola.2-4 2/2 Wetzell.Fallo sotto canestro ai danni di Wetzell, due liberi.2-2 Clyburn vede l’assenza di umani nel pitturato e va in appoggio.0-2 Primo possessoe subito McCormack attacca di forza il pitturato.20:45 Quintetti in campo, siamo pronti al via!20:43 QUINTETTI –: Pajola Cordinier Clyburn Shengelia Zizic;: Procida Spagnolo Hermannsson Wetzell McCormack20:40 In corso la presentazione delle squadre.20:37 Pubblico che va riempiendo la Segafredo Arena, che torna a essere la casa delle V nere dopo i mesi passati all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno.