Lisbona-Trento oggi in tv | orario e diretta streaming andata ottavi Cev Cup maschile 2025 volley

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per, gara dideglidi finale della Cev Cup 2024/di. Gli uomini di Fabio Soli, dopo aver eliminato il Galati, volano in Portogallo per conquistare un altro successo continentale. La squadra di coach Marcel Matz, reduce dal successo ai sedicesimi contro il Calcit Kamnik, vuole sfruttare il tifo del proprio pubblico per provare ad avvantaggiarsi in vista del ritorno in Italia. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria ed accederà aglidi finale? L’appuntamento è per le ore 18.00 italiane di mercoledì 4 dicembre alla Sports Hall Benfica (Pavilhao n. 2) di, in Portogallo. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Sport Lisboa e Benfica e Trentino Itas della seconda competizione europea per club.