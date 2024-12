Lanazione.it - La ciminiera Enel alta 220 metri verrà demolita entro la fine del 2025

La Spezia, 4 dicembre 2024 – Sono state presentate questa mattina in municipio le attività di demolizione e bonifiche funzionali al piano di riqualificazione e sviluppo futuro del sito della centraledella Spezia. All’incontro era presente il sindaco Pierluigi Peracchini e, per, Vincenzo Cenci, responsabile coal decommissioning. Tra le attività terminate, o in corso di ultimazione, ci sono: la demolizione dei quattro serbatoi di combustibile liquido con i relativi argini, alcuni sili, un magazzino, i sistemi movimentazione carbone nelle aree in concessione al porto, quali gli scaricatori di banchina, e le installazioni nel carbonile est. Tali operazioni hanno coinvolto diverse imprese locali. Sono stati poi spiegati nel dettaglio i lavori ancora in corso, tra cui la demolizione di alcuni impianti ausiliari e l’abbattimento della