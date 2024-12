Rompipallone.it - Juventus, primo colpo di gennaio a 30 milioni: ma dipende dalla Champions

Leggi su Rompipallone.it

pronta a investire in maniera importante sul mercato, la sessione invernale si sblocca (oppure no) con il percorso dei bianconeri nella principale competizione europeaSi avvicina il calciomercato di, un momento che sarà cruciale per le ambizioni della. I bianconeri hanno bisogno di una sessione invernale da protagonisti, viste le tante lacune, specialmente dal punto di vista numerico, presenti in rosa per i tantissimi infortuni che hanno condizionato la prima parte di stagione e che in qualche caso peseranno, come sappiamo, fino al termine della stessa.Cristiano Giuntoli è già da un po’ al lavoro su diversi tavoli, essendoci la necessità di numerosi acquisti. Thiago Motta avrebbe chiesto addirittura quattro giocatori. I profili sarebbero i seguenti: un difensore centrale, un polivalente che possa essere utilizzato al centro e da terzino, un centrocampista (con Fagioli ormai destinato all’addio) e un attaccante.