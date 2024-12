Ilfattoquotidiano.it - “Il suicidio di mio marito Thomas Kingston? E’ stato l’effetto collaterale di un farmaco”: la moglie Lady Gabriella Kingston rompe il silenzio

La sua morte, il 25 febbraio scorso, gettò un’ombra ed un immenso dolore nella famiglia reale che, in quei giorni, già faticava a gestire la difficile questione della malattia del re e della scomparsa dalla scena pubblica di Kate Middleton, che non aveva ancora dato spiegazioni., all’epoca 45enne, si tolse la vita con un colpo di pistola nella casa di campagna dei genitori, nel Cotswolds, dove si era recato cercando pace ed un rifugio sicuro. Oggi, a mesi di distanza, suaha deciso di spiegare come andarono le cose al di là del resoconto divulgato all’indomani dei fatti dalla polizia.“Si è trattato di un impulso improvviso”, una decisione frutto degli effetti collaterali alle medicine che gli erano state prescritte e che stava prendendo in quel periodo, ha voluto chiarire la vedova 43enne che finora si era chiusa nel massimo riserbo.