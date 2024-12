Giustizia Debora Serracchiani | Basta riforme bandierina i problemi vanno risolti

Leggi su Bergamonews.it

Continua l’emergenza carceri in Italia. Gli istituti penitenziari, dal nord al sud del Paese, stanno vivendo parecchi, a cominciare dal sovraffollamento., deputata e responsabiledel Partito Democratico, si è recata a Bergamo per parlare di questo tema molto caldo.L’emergenza carceri riguarda soprattutto l’Italia perché ci troviamo in un periodo particolare.Stiamo attraversando un periodo molto particolare ed è esattamente il contrario di quello che aveva promesso la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Quando si è insediata, la premier ha detto che bisognava mettersi alle spalle certi conflitti, anche a livello istituzionale. Abbiamo creduto che fosse così, poi purtroppo i fatti ci hanno dato un altro tipo di risposta. Quello che sta accadendo oggi tra la politica, il governo, la maggioranza e la magistratura è un conflitto ormai a 360 gradi.