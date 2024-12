Ilfogliettone.it - Giornalismo e democrazia: una lotta per la sopravvivenza nell’era Trump

“Scoveremo i cospiratori non solo nel governo ma anche nei media. Perseguiteremo quelli nei media che hanno mentito ai cittadini americani e hanno assistito Joe Biden a truccare l'elezione presidenziale”. Queste le parole di Kash Patel in un'intervista con Steve Bannon nel suo podcast War Room. Le parole di Patel dovrebbero preoccupare non solo i media ma tutti gli americani poiché Donaldlo ha nominato a nuovo direttore dell'Fbi.Patel, figlio di immigrati indiani, aveva lavorato nella prima amministrazionesulla sicurezza nazionale ma quando l'allora presidente cercò di candidarlo a vice della Cia o Fbi la nomina fu bloccata da membri dell'establishment dell'intelligence. Questa volta potrebbe andargli meglio. L'attuale direttore dell'Fbi, Christopher Wray, nominato danel 2017 e confermato da Biden, avrebbe un mandato fino al 2027 e ha dato segnali di non voler dimettersi.