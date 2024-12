Lanazione.it - Frazioni senza la rete. Ora le connessioni veloci ridanno vita agli abitanti

Compito, la frazione di Chiusi della Verna che guarda la Valtiberina lungo la provinciale da Pieve Santo Stefano al passo dello Spino, è finalmente connessa alla banda ultra larga di internet. Ciò è stato reso possibile nei giorni scorsi grazie a Nibble, un provider internet locale che sta trasformando il divario digitale di aree isolate della Valtiberina (anche se teoricamente Compito si troverebbe in Casentino) in un’opportunità di inclusione e sviluppo. Si tratta di una di quelle zone definite dai grandi player delle telecomunicazioni come "aree bianche" o a "fallimento di mercato", nelle quali l’investimento infrastrutturale viene spesso scartato per via della scarsa densità abitativa. Luoghi dove Nibble, la microimpresa digitale della vicina Bagno di Romagna, ha scelto invece di investire: garantendo anche ai borghi più piccoli e remoti, dove la "fibra" e il 5G tardano ad arrivare, un futuro di connettività veloce.