Fiumicino nuovo servizio di raccolta differenziata | tutte le novità

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 dicembre 2024 – Unapiù efficiente: è stato presentato ieri ilche entrerà in vigore una volta terminata la consegna dei nuovi mastelli. In Aula consiliare si è tenuto infatti il primo incontro con la cittadinanza, per spiegarelee le nuove modalità di. L’assemblea è stata tenuta l’assessore all’Ambiente Stefano Costa, il direttore diAmbiente Claudio Campisano, il presidente della commissione Ambiente Mario Balletta e la comandante della Polizia locale Daniela Carola. “Questo è un primo incontro – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Stefano Costa – in cui è stata importantissima la partecipazione dei cittadini perché abbiamo illustrato nel dettaglio il. Il prossimo si terrà domani, 5 dicembre, presso la Casa della Partecipazione di Maccarese.