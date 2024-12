Lapresse.it - FdI, Roscani (Gioventù Nazionale): “Ad Atreju vedrete il nostro vero volto”

“Adildi, quello che io considero ilche abbiamo sempre mostrato: una generazione di ragazze e ragazzi che decidono di impegnarsi in politica, decidono di fare militanza anche quando siamo in un tempo in cui i giovani vengono raccontati distanti dalla politica, ma scelgono di rinunciare a qualche ora con gli amici per dare il proprio contributo. Questo credo che sia un valore importante. La politica dovrebbe dare sempre più spazio a queste storie di militanza. Noi siamo totalmente distanti da come siamo stati dipinti e da alcune frasi che respingiamo”. Così Fabio, deputato di Fratelli d’Italia e presidente di(la giovanile del partito di Giorgia Meloni, ndr), a margine della conferenza stampa di presentazione di, la kermesse di FdI che si svolgerà dall’8 dicembre a Roma.