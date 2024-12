Ilfattoquotidiano.it - È morto Eugenio Borgna, tra principali esponenti della psichiatria fenomenologica. Aveva 94 anni

, uno dei protagonisti e maggiori autoriitaliana, èoggi all’età di 94nella sua casa di Borgomanero (Novara), dove era nato il 22 luglio 1930. Scrittore e saggista, è stato tra i, che sposta il suo oggetto di analisi dalla malattia al paziente; è stato inoltre sostenitore di una “dell’interiorità” in grado di ricostruire la dimensione profonda e soggettiva del disagio psichico, che ha esaminato attraversando letteratura, filosofia e arte.Laureatosi in Medicina e chirurgia nel 1954 presso l’Università di Torino e specializzatosi in Malattie nervose e mentali nel 1957, già libero docente di Clinica delle malattie nervose e mentali presso l’Università di Milano,dal 1970 al 1978 è stato direttore dell’ospedale psichiatrico di Novara, mentre dal 1978 al 2002 è stato responsabile del servizio didell’ospedale Maggiore, assumendo dopo la pensione il titolo di primario emerito.