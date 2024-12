Lanazione.it - Distretto di via Guadagnoli al giro di boa. Scattano i trasferimenti degli ambulatori

AREZZO Continua l’opera di trasformazione delle strutture Asl. Al momento sono in corso una serie diche interesseranno i servizi sanitari deldi via. Isi rendono necessari per consentire lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione finanziati con fondi Pnrr che interesseranno la sede. A dicembre glispecialistici di viasaranno trasferiti in altre sedi ma rimarranno invariate per gli utenti le modalità di accesso ai servizi, subordinati agli appuntamenti già prenotati da CUP. Nello specifico: gliodontoiatrici riprenderanno l’attività da lunedì 9 nella sede di via Saffi 33 al piano terra, con accesso da piazza della Fioraia (nei locali della ex clinica San Giuseppino). Inoltre, glispecialistici (cardiologia, oculistica, neurologia, fisiatra) sospenderanno le loro attività nei giorni 12/13/14 dicembre, per consentire il loro trasferimento nella sede della direzione di zonadi via Curtatone 54, piano terra dove riprenderanno l’attività dal 16 dicembre.