Dailymilan.it - Calciomercato Milan, interesse concreto per Gabriele Zappa: ma occhio a Claudio Ranieri. Il motivo

Leggi su Dailymilan.it

La dirigenza delsi muove in vista deldi gennaio eè un obiettivo: maalla Roma diIlcontinua a lavorare sul frontein vista dell’apertura della sessione invernale. Oltre a un centrocampista, la dirigenza del club di via Aldo Rossi starebbe anche pensando a un rinforzo per quanto riguarda la fascia destra. Questo anche a fronte del capitano del Diavolo Davide Calabria, che molto probabilmente a giugno lascerà i rossoneri (vista la scadenza di contratto nel 2025).Ecco che allora, nella lista del direttore dell’area tecnica Geoffrey Moncada è finito anche il terzino di proprietà del Cagliari, però, all’inserimento della Roma, che sta monitorando il classe 1999, protagonista assoluto di un inizio di campionato davvero di alto livello con il club sardo.