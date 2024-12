Tvplay.it - Atalanta-Milan, che guaio: uno dei top rischia di saltare la partita

Brutte notizie in vista della sfida di campionato tra: uno dei big potrebbeil match.In una settima dove le Coppe europee sono ferma e la Coppa Italia ha preso il sopravvento, c’è chi guarda al campionato con grande attenzione. Ci sono equilibri molto precari soprattutto nella parte alta della classifica, dove il Napoli tiene la vetta ma non ha ancora costruito un margine di vantaggio tale da potersi dire tranquillo.Gli azzurri hanno alle spalle squadre come Inter edche si stanno ben mettendo in mostra in questa prima fase. Le due compagini nerazzurre si stanno esprimendo ad ottimi livelli sia in Serie A come in Champions League, ed ecco perchè la squadra di Conte dovrà monitorare costantemente quello che sarà il percorso di questa due squadre.Ad oggi l’sembra davvero una delle potenziali concorrenti per la vittoria dello Scudetto, anche se in quel di Bergamo sono tutti molto prudenti.