Superguidatv.it - Air Force One Down, la recensione dell’action-movie (no spoiler)

Leggi su Superguidatv.it

L’agente segreta Agnes Miles, nipote del capo dei servizi segreti americani, viene reclutata proprio da cotanto zio per entrare a far parte del team di sicurezza incaricato di proteggere il giovane Presidente neo-eletto, Edwards. Nel frattempo in un fittizio Paese dell’Europa dell’Est, tale Astovia, un leader rivoluzionario, il generale Rodinov, si scaglia contro il governo democraticamente eletto, prossimo a firmare un accordo energetico già predisposto in precedenza con gli Stati Uniti.In AirOne, Edwards e gli uomini incaricati della sua incolumità si trovano a bordo dell’aereo presidenziale, diretti proprio in quella sperduta nazione dove avrà luogo il trattato, quando alcuni dei passeggeri ospiti si palesano per quello che sono, ovvero dei terroristi agli ordini di Rodinov.