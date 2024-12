Sport.quotidiano.net - Volley B2 donne. Il Progresso vola con Pavani e Tonelli

3 Fos Cvr 0 (25-14, 25-20, 25-21) ECOTERMOLOGIC: Negroni 10,14, Ceroni 12,12, Carnevali 5, Bedetti 2, Boruzzi (L1); Albertini (L2), D’Amico, Ballo 3, Tasso 2. Non entrate: Orsini, Trovarelli, Branchini. All. Mazzotta. FOS CENTROREGGIANO: Odorici 10, Migliore 9, Bortolamedi 2, Sazzi 2, Iotti 2, Kaja, Ronzoni (L1); Cioni (L2), Memoli 1, Camurri 2, Brunfranco 8, Furegato 7, Ferrari 1. Non entrate: Giovanardi, Attolini. All. Sazzi. Arbitri: Miotto e Pettenello. Massa Lombarda e Potenza Picena vincono, alzando la quota salvezza del quartultimo posto: l’Ecotermologicrisponde. Le ragazze di coach Mazzotta dominano il match casalingo con Reggio Emilia, trascinate da, Ceroni e Negroni. Ilsi conferma a metà classifica, a più 3 sulla zona retrocessione nel girone F.