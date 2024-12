Lanazione.it - Vinicoli, degustazioni nel cuore di Anghiari

Arezzo, 3 dicembre 2024 – Ancora pochi giorni di attesa e poi finalmente scatterà l’ora della seconda edizione di “neldi”, evento in programma dal 6 all’8 dicembre. Tre giornate da non perdere, dedicate ai vini pregiati e alle eccellenze gastronomiche del nostro territorio (e del panorama nazionale), passeggiando in uno dei Borghi più belli d’Italia e d’Europa, attraverso un itinerario che permetterà ai consumatori di incontrare professionisti del settore e di vivere al meglio l’esperienza. Una sinfonia di sapori e tradizioni, con tante iniziative all’insegna della qualità, in un percorso fatto di scorci e di. L’iniziativa enogastronomicaè inserita nel progetto regionale “Vetrina Toscana”, promosso dalla Regione Toscana, coordinato da Toscana Promozione, realizzato a livello provinciale da Confesercenti e Confcommercio con il contributo di Unioncamere Toscana e Camera di commercio di Arezzo e Siena, finalizzato alla promozione di una rete aperta di produttori, botteghe e ristoratori toscani, che si riconoscono in un comune manifesto dei valori, offrendo prodotti, ricette tipici del nostro territorio.