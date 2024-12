Spazionapoli.it - “Vincere la Coppa Italia?”: Conte non ci sta e va all’attacco: replica pesantissima! – VIDEO

Leggi su Spazionapoli.it

La sfuriata del tecnico partenopeo non passa inosservata, chiaro il messaggio arrivato in conferenza sulla possibile vittoria della.Da poco terminata la conferenza stampa di presentazione alla sfida dell’Olimpico, contro la Lazio. Antonioè stato stuzzicato su diverse tematiche, tra cui la possibilità di arrivare proprio alla vittoria della. Una domanda non particolarmente gradita dall’allenatore azzurro, che ha tenuto a sottolineare la complessità nel costruire le vittorie. La bordata lanciata in diretta non è passata inosservata.“Si parla troppo facilmente di”:non ci sta e sfuria in conferenzaAntonioha concluso la conferenza stampa con toni accesi. A scatenare la rabbia dell’allenatore è stata una domanda sulle possibilità dila, non accolta con entusiasmo dal leccese.