Vietato fumare all’aperto stop anche alle sigarette elettroniche | la nuova direttiva

La battaglia contro il fumo registra un nuovo capitolo, con l’Unione Europea che si muove per rafforzare le misure di protezione contro il fumo passivo. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: creare una “generazione senza tabacco” entro il 2040, come parte integrante del Piano Europeo per combattere il cancro. Le nuove raccomandazioni, pur non essendo vincolanti, offrono ai governi nazionali linee guida per estendere i divieti a zoneconsiderate particolarmente vulnerabili, come i parchi giochi, le fermate dei mezzi pubblici e gli spazi esterni di bar e ristoranti.Il documento dell’Ue non si limitatradizionali, ma includelee i dispositivi a tabacco riscaldato (Htp), sempre più diffusi, in particolare tra i giovani. “La lotta contro le malattie non trasmissibili, come il cancro e le malattie cardiovascolari, è una priorità per la presidenza ungherese”, ha dichiarato Péter Takács, segretario di Stato ungherese per la Salute.