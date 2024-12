Quotidiano.net - Tregua in Libano regge nonostante gli scontri. Media: “Dai soldati israeliani abusi a Hebron”

Roma, 3 dicembre 2024 – Vacilla, ma, latra Israele e. Un cessate il fuoco che prosegue dal 27 novembre, almeno sulla carta,nove persone siano state uccise ieri negli attacchi di Tel Aviv contro villaggi nel sud del. Gli Usa affermano che laè stata mantenuta e che sono al vaglio le accuse di entrambi gli schieramenti. Washington avrebbe pressioni su Tel Aviv perché limitasse la risposta ai due colpi di mortaio sparati da Hezbollah. Nel frattempo, il Guardian ha pubblicato decine di interviste-testimonianze in cui i residenti accusano idi stanza nella città occupata di, in Cisgiordania, di aver intensificato una campagna di detenzioni arbitrarie, violenze econtro i palestinesi. TOPSHOT -AFP PICTURES OF THE YEAR 2024People look through the rubble of buildings which were levelled on September 27 by Israeli strikes that targeted and killed Hezbollah leader Hassan Nasrallah, in the Haret Hreik neighbourhood of Beirut's southern suburbs, on September 29, 2024.