Stadio Franchi ok dalla Lega Calcio alla possibilità di gare in trasferta all’inizio della stagione 2025-2026

Proseguono le discussioni sul restyling dellodi Firenze e laha dato la propria disponibilità al Comune di Firenze eFiorentina affinché la squadra possa disputare alcuneconsecutive inprossimaed eventualmente anche in quella successiva-2027, per consentire un’accelerazione dei lavori. Questo è quanto emerso durante il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto stamattina in Prefettura a Firenzeprefetta Francesca Ferrandino.“Tutto il cronoprogramma dovrà essere rivistoluce delle situazioni che si sono sviluppate in questi giorni – ha sottolineato al termine del Cosp di questa mattina il direttore generale viola Alessandro Ferrari -. C’è la disponibilitàa far giocare eventualmenteprossimae delle successive, un paio di giornate” consecutive “inFiorentina in modo che questo possa permetterefine del campionato precedentedi quello nuovo, un tempo piu’ lungo per avere tutto locome cantiere”.