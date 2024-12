Tvpertutti.it - Sonia Bruganelli confessione clamorosa: «L'ho tradito e gliel'ho confessato»

, ex moglie di Paolo Bonolis, ha rilasciato dichiarazioni scottanti durante la puntata di Belve di stasera, condotta da Francesca Fagnani e in onda su Rai2. La produttrice televisiva ha raccontato alcuni retroscena inediti sulla fine del suo matrimonio con uno dei conduttori più amati d'Italia, lanciando anche frecciatine pungenti verso altre figure della sua vita e confermando voci che circolavano da tempo.Durante l'intervista,non ha avuto peli sulla lingua e ha ammesso un tradimento nei confronti di Bonolis: "L'ho'hoquando ci siamo separati. Non l'ha presa bene.". Questa rivelazione arriva come una conferma indiretta a quanto dichiarato l'anno scorso da Fabrizio Corona, che aveva insinuato di avere informazioni e prove sul tradimento diai danni di Paolo Bonolis con un collega molto vicino alla coppia.