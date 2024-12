Chiccheinformatiche.com - Smartphone: i dati del ricondizionato in Italia, utenti soddisfatti

Il mercato degliricondizionati, anche in, sta conquistando sempre più persone. Non è più percepito come un semplice compromesso, ma come una scelta strategica e vantaggiosa. Uno studio realizzato da CertiDeal in collaborazione con IPSOS rivela che il 92% deglini conosce il concetto di. Inoltre, il 60% degli intervistati ha già acquistato almeno un prodotto(24%) o sta considerando di farlo (36%), sottolineando il ruolo di primo piano della telefonia in questa evoluzione.ricondizionati in: glisono?Tra coloro che scelgono dispositivi ricondizionati, il 50% lo fa per risparmiare, mentre un significativo 44% adotta questa soluzione come gesto di sostenibilità ambientale. Un ulteriore 14% lo vede come un’opportunità per accedere a modelli di fascia alta con un budget contenuto.