Siria, Erdogan: "Damasco lavori a una soluzione politica della guerra". Putin difende Assad: "Fermare l'aggressione terroristica"

I leader di due dei paesi impegnati nelladi prossimità in atto insi sono sentiti al telefono. Il presidente turco Recep Tayyipha affermato che “il regimeno deve impegnarsi in un processo per una“, attraverso la diplomazia, per arrivare a una “giusta e permanente”crisi, durante una telefonata con l’omologo russo Vladimir. Il leader turco ha anche detto che Ankara continuerà a combattere contro il gruppo curdo armato Pkk, ritenuto terrorista, affinché non tragga vantaggio dall’attuale contesto, dove avanzano le forze che si oppongono a. “Lanon dovrebbe essere fonte di instabilità”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza dell’integrità territoriale del Paese e spiegando che Ankara “sta facendo del suo meglio per assicurare la pace in”.