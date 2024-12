Sci alpino già terminata la stagione di Hirscher | rottura del legamento crociato

Leggi su Sportface.it

È giàladi Marcel, quella che ha segnato il ritorno del campionissimo austriaco, tornato alle gare sotto la bandiera dei Paesi Bassi. Come ha comunicato lui stesso tramite i propri profili social e successivamente tramite una nota, infatti, il 35enne salisburghese è caduto in allenamento a Reiteralm subendo ladeldel ginocchio sinistro: “Ultima run della, quello che rimane è l’amore per gli sci. Grazie a tutti per il vostro supporto”., che non ha brillato nelle tre uscite stagionali a Solden, Levi e Gurgl, in un comunicato diffuso dopo l’operazione ha aggiunto: “Per la prima volta sto vivendo in prima persona il doloroso problema dei legamenti crociati, che molti hanno già dovuto affrontare. Quello che rimane è che questi otto mesi sono stati intensi e mi sono divertito molto.