Secoloditalia.it - Rutte cita Meloni: ora anche la Nato guarda all’Africa, sul modello del Piano Mattei

Leggi su Secoloditalia.it

Non è solo una strategia politica, ma una visione che guadagn consensi oltre i confini: il ““, proposto da Giorgiaper rafforzare i legami con l’Africa, si sta rivelando un faro per le politiche internazionali, arrivando persino a influenzare il segretario generale della, Mark. A Bruxelles, il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, ha apertamente riconosciuto il ruolo della premier italiana e l’ha chiamata in causa nel definire un nuovo approccio strategico verso il continente africano e il Medio Oriente.Laa Sud:adotta la strategia italiana«Ladeve avere relazioni più robuste con il vicimeridionale, che copre il Medio Oriente magran parte dell’Africa», ha dichiaratodurante un intervento a Bruxelles,ndo esplimente la premier italiana.