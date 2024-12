Cultweb.it - PlayStation compie 30 anni e Sony sommerge i fan con tante sorprese per celebrare il compleanno

celebra il trentesimoversario dicon una serie di iniziative che rendono omaggio alla sua storia, iniziata il 3 dicembre 1994 in Giappone con il lancio della prima console per videogiochi. Gli utenti di PS5 possono personalizzare la loro esperienza con temi che evocano il design e i suoni delle console storiche. Ogni tema è un viaggio nella nostalgia, ricreando l’atmosfera dei menu originali di PS1, PS2, PS3, PS4 e un tema esclusivo dedicato all’versario.Per accedere ai temi, è sufficiente navigare nel menu impostazioni della console sotto la sezione “30thversary”. Oltre ai temi, è possibile personalizzare la schermata di benvenuto della PS5 con uno screenshot preferito dalla propria libreria media. Queste opzioni, però, saranno disponibili solo per un periodo limitato, perciò correte se siete interessati.