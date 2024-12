Movieplayer.it - Non dirmi che hai paura: biglietti omaggio per le anteprime di Roma, Torino, Bologna, Milano e Sicilia

Leggi su Movieplayer.it

I lettori di Movieplayer avranno varie opportunità per partecipare allegratuite del film di Yasemin ?amdereli in uscita il 5 dicembre con Fandango, scoprite tutte le città coinvolte nella promozione. In arrivo al cinema il 5 dicembre con Fandango, Nonche hai, opera seconda di Yasemin ?amdereli, è un lungometraggio struggente che racconta la lotta per l'emancipazione femminile di una giovane atleta somala. Tratto dall'omonimo bestseller di Giuseppe Catozzella, il film è stato l'unico lungometraggio italiano in Concorso al Tribeca Film Festival, dove si è aggiudicato il Premio Speciale della Giuria. In seguito è stato presentato al Munchen Filmfest, dove ha vinto il premio internazionale del pubblico, e ad Alice nella Città. Movieplayer.it offre ai suoi lettori la possibilità di assistere gratuitamente alledi Nonche .