Milan-Sassuolo Coppa Italia | tv in chiaro streaming formazioni pronostico

è una partita valida per gli ottavi di finale die si gioca marftedì alle 21:00: notizie, probabili, tv e.Entra nel vivo la2024-25. La sfida tradà il via agli ottavi di finale, che andranno in scena nelle prossime due settimane. Per i rossoneri è anche l’esordio stagionale nella manifestazione: nella scorsa edizione il loro cammino si interruppe ai quarti di finale – sconfitta in casa con l’Atalanta – e, più in generale, si tratta di unache il Diavolo non riesce più a sollevare ormai dal lontano 2003, più di 20 anni.: tv in(Lapresse) – Ilveggente.itLa squadra di Paulo Fonseca sabato scorso è tornata a vincere in campionato dopo i due pareggi con Cagliari e Juventus che avevano lasciato un po’ di amaro in bocca.