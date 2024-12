Panorama.it - Master e nuovo campus per gli agronomi del futuro

Progetti formativi e di ricerca nel settore dell’agricoltura e dell’agribusiness: e? questo l’impegno, e la ragione fondante, di BF Educational, societa? appartenente al primo e unico gruppo agroindustriale italiano quotato in borsa (BF Spa). Che e? anche - non tutti lo sanno - la piu? grande azienda agricola del Paese per superficie utilizzabile. Un Gruppo di notevole importanza sullo scenario economico, basato su tre pilastri: terra, competenze, servizi. BFspa, il piu? importante gruppo agro industriale italiano quotato in borsa, e? attivo nella produzione di cereali, orticoltura, legumi, erbe officinali, frutta (mele e pere), olio Evo. Si occupa di sementi (SIS), di terra (con Bonifiche Ferraresi e BF Agricola), di trasformazione agroalimentare (con, tra altro, i pastifici Fabianelli e Ghigi 1870, o gli integratori del progetto benessere Matt), di agriforniture e servizi (Consorzi Agrari d’Italia), di agricoltura di precisione (con Diagram e Agronica), di distribuzione (NaturaSi?), di partecipazioni internazionali (BF International che ha avviato tra gli altri in Algeria il piu? grande progetto italiano agroindustriale sulla sponda sud del Mediterraneo) e finalmente di formazione.