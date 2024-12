Ilfattoquotidiano.it - Marcus Thuram su Edoardo Bove: “Momento molto difficile da vivere per me, il fratello di mio padre è morto così”

“Per me domenica è stato undasiccome ildi mio. Menomale che ho visto chesta bene, risponde alle domande, è cosciente. Speriamo che non succeda più. Dobbiamo continuare ae a giocare anche se sappiamo che queste cose succedono”. Tra i calciatori dell’Inter premiati al Gran Gala del Calcio AIC, andato in scena ieri sera a Milano,ha concesso un’intervista a Sportmediaset per parlare del terribile malore occorso adurante la partita Fiorentina e Inter, ma anche della stagione che stanno vivendo i nerazzurri da un punto di vista calcistico.“Le partite non si assomigliano, anche in Italia ci sono grandi squadre. Abbiamo incontrato dei problemi all’inizio, ma ora stiamo andando molte bene, stiamo crescendo.