Ilfattoquotidiano.it - M5s, da Conte no comment sulle parole di Grillo. Silvestri: “Noi morti? Abbiamo rischiato quando lui ci ha portato nel governo Draghi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“M5s è morto? C’è stato un momento in cui effettivamente, ovverolui e Di Maio ci hannonel. Lì con la riforma Cartabia e tante altre cose,effettivamentemoltissimo la nostra estinzione”. Così il capogruppo dei 5 stelle alla Camera dei Deputati, Francesco, parlando al Fattoquotidiano.ita ledi Beppe, poco dopo la pubblicazione di un video in cui il cofondatore e garante del M5s appare su un carro funebre. “Fortunatamente – continua– poi è arrivato un signore che si chiama Giuseppeche ha ridato senso e vigore alle nostre battaglie e adesso con le nostre contraddizioni stiamo portando avanti un nuovo corso, una nuova stagione, piaccia o non piaccia a. Bello avere ideesi sta all’opposizione, ma èsi sta alche si devono mostrare le idee e le sue leviste e personalmente le ho vissute.